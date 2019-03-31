«Зенит» на 82 минуте вышел вперед в матче с «Оренбургом». Матч со штрафного удара забил защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий.

Штрафной заработал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, сфолил на нем защитник «Оренбурга» Афонин. Ракицкий без разбега ударил по мячу и отправил его в девятку, вратарь Евгений Фролов ничего сделать не смог.

На 79 минуте украинец Ярослав Ракицкий получил желтую карточку. Перед выполнением штрафного Ракицкого на удар поцелуем благословил полузащитник Магомед Оздоев.

Сейчас в матче продолжается второй тайм. Первый гол в матче забил нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин. Сравнял счет в матче во втором тайме нападающий «Зенита» Сердар Азмун на 48 минуте.