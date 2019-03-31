Петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21 тура чемпионата России по футболу. Счет в матче 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет в первом тайме на 33 минуте открыл нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин, он опередил защиту «Зенита» и замкнул передачу Алексея Терехова.

В самом начале второго тайма на 48 минуте счет в матче сравнял иранский нападающий Сердар Азмун. Передачу на иранского форварда отдал Юрий Жирков, а форвард «Зенита» оказался первым на мяче в штрафной.

Волевую победу удалось вырвать в концовке встречи. На 82 минуте прямым ударом со штрафного забил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Точку в матче поставил Сердар Азмун, на 88 минуте оформивший дубль в ворота Евгения Фролова.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, сейчас в активе подопечных Сергея Семака 44 очка, минимум пятиочковый отрыв от преследователей в таблице сохранен.