Российский биатлонист Владимир Семаков поделился мнением о своем выступлении в масс-старте чемпионата России в Тюмени.

По словам Семакова, на последнем круге его планом было удержаться, сохранять темп, чтобы соперники сзади не подъехали. Биатлонист думал, что Буртасов не догонит, но он догнал, и спортсмены шли вместе ровным темпом.

Семаков отметил, он знал, что на подъеме будет сильнее.

«Поднял высокий темп, и он от меня отстал. У меня чуть хуже лыжи ехали, поэтому нельзя было по-другому», — сказал Семаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Владимир Семаков выиграл гонку с общего старта на чемпионате страны в Тюмени. На трассу гонки вышло 24 участника. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 15 километров и отстрелять на четырех огневых рубежах. Результат Семакова — 40:47,4 секунды. Все огневые рубежи биатлонист прошел без промахов. Владимир Семаков представляет на первенстве страны Удмуртскую республику.