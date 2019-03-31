Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет бой против бразильского спортсмена Луиса Энрике.

Поединок состоится 10 мая на турнире «Битва на Волге» в Самаре.

Отметим, Луис Энрике почти три года выступал в UFC. Всего боец одержал 11 побед и потерпел пять поражений. В UFC он дважды победил и четыре раза проиграл, еще один бой был признан несостоявшимся.

Энрике два раза встречался с россиянами: в 2012 году он уступил техническим нокаутом Султану Алиеву, а спустя два года бразилец победил удушающим приемом Дмитрия Смолякова.

Александр Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 28 побед и потерпел семь поражений, а один поединок завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести поединок против Сергея Харитонова.