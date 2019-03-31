Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о своем выступлении в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

По словам Логинова, исходя из такой стрельбы, какую он показал, место на пьедестале – это хороший результат, однако пять штрафных кругов – это очень много.

Биатлонист отметил, что ему пока сложно сказать, в чем причина менее стабильной стрельбы.

«Нужно сесть, проанализировать. А времени нет – у нас старты каждый день», — сказал Логинов, слова которого приводит «Тюменская арена».

Напомним, Александр Логинов стал третьим в масс-старте в гонке с общего старта на чемпионате страны в Тюмени. Он допустил 5 промахов, однако это не помешало ему взойти на пьедестал. На финише Логинов опередил партнера по сборной России Евгения Гараничева. Тот претендовал на победу в масс-старте, однако допустил три промаха на последней стойке и выбыл из борьбы за золото ЧР.