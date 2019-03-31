Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе своей команды над «Оренбургом» (3:1).

По словам Семака, он доволен вторым таймом, потому что «Зенит» хорошо сыграл и в обороне, и в атаке. Но в первом тайме не было ни движений, ни эмоций, ни скорости, а также очень плохо сыграли в обороне.

Тренер отметил, что команде всегда сложно отыгрываться, но «Зенит» с честью вышел из ситуации, однако надо включаться с первых минут.

Семак добавил, что сине-бело-голубые заслуженно победили, и вопросов никаких нет.

Напомним, петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Счет в матче — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, сейчас в активе подопечных Сергея Семака 44 очка, пятиочковый отрыв от преследователей в таблице сохранен.