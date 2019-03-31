Советская экс-биатлонистка Анфиса Резцова поделилась минением о результатах масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

По словам Резцовой, она не удивлена результатами, потому что Миронова ходом посильнее выглядит, чем другие. Однако ее удивляет, что Павлова еще не восстановилась.

И даже не то, что она не восстановилась, а то, что ее уже звездой сделали. Она пару раз где-то выстрелила на этапах, и уже звезда. Я считаю, что это неправильно», — заявила двукратная олимпийская чемпионка.

Резцова отметила, она надеялась, что ее дочь Кристина Резцова неплохо выступит, но, по мнению экс-биатлонистки, Кристина расклеилась совсем в конце сезона, и в целом сезон не очень удачный для нее.

«Но так ее можно рассматривать, потому что она молодая девочка. Только вот будет 23. На фоне Мироновой и Юрловой-Перхт нужно рассматривать таких девчонок, чтобы они могли готовиться к Олимпиаде», — заявила Анфиса Резцова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени. Девушкам предстояло преодолеть 12,5 километров и отстрелять на четырех огневых рубежах.

Представительница Свердловской области Миронова пробежала дистанцию за 41:31,8 минуты, допустив по ходу гонки 3 промаха. Даже ошибка на последнем рубеже не дала биатлонистке проиграть, поскольку ходом она опередила ближайших преследовательниц.