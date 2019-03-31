Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о победе над «Оренбургом (3:1).

По словам Нобоа, в раздевалке тренеры сказали, что надо прессинговать и выигрывать. Эквадорец отметил, что сейчас у «Зенита» очень сложные матчи, но команде нужно побеждать, потому что все ближайшие соперники петербуржцев выиграли.

Полузащитник считает, что в первом тайме соперник хорошо оборонялся, и прошла очень хорошая контратака.

«Один момент — один гол. Во втором тайме мы выглядели получше», — сказал Нобоа, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Счет в матче — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, сейчас в активе подопечных Сергея Семака 44 очка, пятиочковый отрыв от преследователей в таблице сохранен.