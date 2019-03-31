Тренер Алексей Мишин рассказал о подготовке своих учениц Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой к командному чемпионату мира в Японии.

По словам Мишина, Самодурова готовится в Петербурге по обычной схеме, а в Японию сам Мишин, Самодурова и хореограф Татьяна Прокофьева вылетают 8 апреля.

Тренер отметил, что Елизавета Туктамышева уже находится в Японии, где участвует в турне шоу Stars On Ice. По словам Мишина, утром у нее репетиция, вечером — выход в прологе шоу, а потом россиянка катается три раза в середине шоу – два своих номера плюс один групповой, затем – выступление в финале.

«То есть пять выходов на лед за одно шоу», – сказал Мишин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сборную России на командном чемпионате мира будут представлять Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Александр Самарин, Наталья Забияко/Александр Энберт и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.