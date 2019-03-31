Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опроверг свои слова о том, что он ошибся, когда перешел в петербургский клуб.

По словам Дриусси, это было интервью для одного аргентинского радио, и его слова полностью вырвали из контекста.

Футболист подчеркнул, он нисколько не жалеет о том решении, которое было принято – и он сказал об этом. Нападающий добавил, что ему комфортно в «Зените», ведь с первого дня клуб и болельщики приняли его со всем радушием.

«Я счастлив, живу настоящим, а что будет в будущем – посмотрим», — сказал Дриусси, слова которого приводит Sports.

Отметим ранее Дриусси в интервью Radio Mitre заявил, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано, перебравшись в «Зенит» летом 2017 года.

В текущем сезоне Дриусси провел в РПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.