Илья Авербух представил жителям Санкт-Петербурга ледовое шоу «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше».

Главную роль в постановке исполнит олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Во время представления Карлсон летает над крышами Стокгольма на специальном акробатическом оборудовании. Арена «Юбилейного» превращается то в детскую комнату, где движутся анимированные паровозики и машинки, то в хоккейную площадку, то в ночное небо, в котором кружатся привидения.

В постановке задействованы более 30-ти человек, включая и маленьких спортсменов из детских школ фигурного катания. Непосредственными участниками действа становятся и зрители — например, публику в буквальном смысле пылесосит домомучительница.

В роли мамы Малыша выступила олимпийская чемпионка и художественный руководитель Детского ледового театра Елена Бережная. В роли Фрекен Бок в — чемпион мира по парному катанию Алексей Тихонов. В роли Малыша — его верный партнер на льду и в жизни Мария Петрова. Их «коронный номер» — вращение с большой амплитудой — одно из украшений ледового шоу.