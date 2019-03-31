В матче 32-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» одержал гостевую победу над валлийским «Кардифф Сити» со счетом 2:1.

В составе хозяев единственный мяч забил Виктор Камараса с передачи Гарри Артера на 46-й минуте.

У победившей команды по голу забили Сезар Аспиликуэта с передачи Маркоса Алонсо на 84-й минуте и Рубен Лофтус-Чик с передачи Виллиана на 91-й минуте.

После 31 встречи команда Маурицио Сарри располагается на шестом месте в чемпионате Англии, набрав 60 очков. «Кардифф Сити» занимает третье с конца, 18-е, место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 28 баллов.

Следующий матч «Челси» проведет 3 апреля дома против «Брайтона», «Кардифф» в этот же день на выезде встретится с «Манчестер Сити».