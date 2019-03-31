В матче 29-го тура чемпионата Италии римская «Рома» дома потерпела разгромное поражение от «Наполи» со счетом 1:4.

В составе римлян единственный гол забил Диего Перотти на 4-й добавленной к первому тайму минуте с пенальти.

У неаполитанцев по мячу забили Аркадиуш Милик на 2-й минуте, Дрис Мертенс на 50-й минуте, Симоне Верди на 55-й минуте и Амин Юнес на 81-й минуте.

После 29 матчей команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка и отставая от лидирующего «Ювентуса» на 15 баллов.

«Рома» идет на шестой строчке, имея в активе 47 очков.

Следующий матч «Наполи» проведет 3 апреля на выезде против «Эмполи». Подопечные Клаудио Раньери в этот же день примут «Фиорентину».