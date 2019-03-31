Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о матче против «Оренбурга» и о фанатах сине-бело-голубых.

По словам Ракицкого, он посвящает этот гол своей семье, своей дочери, а особенно жене, потому что скоро семью футболиста ждет пополнение.

Защитник отметил, что «Оренбург» — хорошая команда, и первый тайм они на контратаках отлично действовали.

Украинец, слова которого приводит официальный сайт клуба, отметил, что у него все хорошо в «Зените». Он добавил, что в Петербурге у него все отлично, ему очень нравится играть на «Газпром Арене», а также очень нравится Вираж.

«Я кайфую от них», — ответил Ракицкий на вопрос, не разочаровался ли он в болельщиках.

Напомним, петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Счет в матче — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, сейчас в активе подопечных Сергея Семака 44 очка, пятиочковый отрыв от преследователей в таблице сохранен.