Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Twitter ответил Конору Макгрегору на его оскорбления.

«Конор, деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть. Живи с этим. Завершил карьеру в MMA и начал карьеру в «Твиттере», — написал российский спортсмен.

Отметим, ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова, припомнив ему потасовку после боя 6 октября за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.