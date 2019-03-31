В матче 21-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с башкирской «Уфой» со счетом 2:2.

В составе армейцев по голу забили Никола Влашич с передачи Федора Чалова на 25-й минуте и Федор Чалов с передачи Ивана Облякова на 64-й минуте.

У уфимцев отличиться сумели Ловро Бизяк с передачи Ондрея Ванека на 87-й минуте и Сильвестр Игбун на 94-й минуте с передачи Ванека.

После 21 матча подопечные Виктора Гончаренко идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Команда Вадима Евсеева имеет в активе 17 баллов и располагается на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате.

Следующий матч ЦСКА проведет 6 апреля в гостях против московского «Спартака». «Уфа» днем позже дома примет «Ростов».