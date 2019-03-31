Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Оренбурга».

По словам Боярского, «Зенит» сделал хороший подарок Тимощуку в день его рождения. Актер отметил, что Азмун — мотор команды, а его приобретение серьезно усилило «Зенит», и в связке с Дзюбой он выглядит потрясающе.

Боярский добавил, что первое место «Зенит» держит абсолютно заслуженно, равных ему сейчас нет, однако еще играть и играть.

«Конкуренция будет потрясающая, но «Зенит» справится с этим, даже если на дистанции будет проигрыш или ничья. Думаю, чемпионат он выиграет, однако до уровня еврокубков еще очень далеко», — сказал Боярский, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Счет в матче — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, сейчас в активе подопечных Сергея Семака 44 очка, отрыв от преследователей в таблице составляет шесть очков.