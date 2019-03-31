Во втором матче финальной серии Восточной конференции омский «Авангард» в Балашихе одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1.

В составе победившей команды по шайбе забросили Сергей Широков на 34-й минуте, Тейлор Бек на 47-й минуте, Кирилл Семенов на 56-й минуте и Алексей Емелин на 60-й минуте.

У «Салавата» единственную шайбу забросил Владимир Ткачев на 4-й минуте.

Напомним, в первом матче финала Восточной конференции команды доигрались до овертайма — основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу «Авангарду» принесла шайба Сергея Шумакова — 4:3.

Омская клуб открыл счет в первом отрезке игры благодаря шайбе Тейлора Бека, реализовавшего большинство 5 на 3. В начале второго периода защитник Захар Арзамасцев сравнял счет, после чего «Авангард» ответил точным броском Вилле Покки. Дальше счет снова сравнял экс-нападающий СКА Петр Хохряков, после чего Йоонас Кемппайнен даже вывел уфимцев вперёд. Но «ястребы» отыгрались: на 53-й минуте это сделал Виктор Стольберга. Решающую шайбу в дополнительное время забросил Сергей Шумаков, реализовавший большинство в самом начале овертайме.

Счет в серии — 2-0 в пользу омичей. Следующие матчи состоятся в Уфе 2 апреля и 4 апреля.