9-летний фигурист Николай Колесников прошел в следующий этап телешоу «Ледниковый период. Дети», которое транслируется на «Первом канале».

Юный воспитанник тренера Этери Тутберидзе идеально выполнил свою программу со сложным техническим набором – тройными лутцем, тулупом, флипом и риттбергером. В итоге фигурист стал членом команды Ильи Авербуха.

Кроме того, в следующий этап шоу прошел другой воспитанник Этери Тутберидзе – 12-летний Всеволод Князев, который попал в группу к Роману Костомарову.

Напомним, в прошлом сезоне шоу у Ильи Авербуха в команде зрители могли наблюдать другого ученика Тутберидзе, Арсения Федотова, который в итоге и стал победителем программы.

Также в следующий этап прошла пара Эвелины Покраснетьевой и Ильи Макарова, которые тренируются у Ирины Жук и Александра Свинина. Пара попала в команду к Татьяне Навке.