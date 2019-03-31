В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома потерпел минимальное поражение от «Кана» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил французский нападающий «Кана» Энцо Кривелли с передачи марокканского полузащитника Фесаля Фажра на 23-й минуте.

Отметим, полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

После 30 матчей команда Леонарду Жардима занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков.

Соперник монегасков идет на третьем с конца, 18-м, месте, имея в активе 23 балла.

Отметим, лидирует в таблице чемпионата столичный «ПСЖ», в активе которого 77 очков.

Следующий матч «Монако» проведет 6 апреля на выезде против «Генгама», «Кан» в этот же день в гостях сыграет против «Нима».