В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

У «Тоттенхэма» отличиться сумел Лукас Моура с передачи Кристиана Эриксена на 70-й минуте.

После 32 матчей команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 79 очков.

Подопечные Маурицио Покеттино идут на третьем месте в чемпионате Англии, имея в активе 61 балл.

Следующий матч мерсисайдцы проведут 5 апреля на выезде против «Саутгемптона», «Тоттенхэм» двумя днями раньше дома примет «Кристал Пэлас».