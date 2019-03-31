Российский тренер Александр Жулин поделился мнением о фигуристке Евгении Медведевой.

По словам Жулина, Медведева уже начала подходить к своей прекрасной форме, несмотря на то, что поменяла тренера.

Жулин отметил, что он очень любит фигуристку и работал с ней.

«Замечательный человечек, труженица, фанатичка своего дела», — добавил специалист.

Он добавил что у Медведевой была ошибка одна ошибка в жизни, что она не принесла букет цветов Тутберидзе после того, как закончила у нее тренироваться

«Это была всего лишь одна ее ошибка. А то, что она меняла тренера – не меняла – это жизнь», — скахал Жулин в эфире программы «Фетисов».

Напомним, Медведева покинула группу Тутберидзе после того, как не смогла выиграть золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. В межсезонье она переехала в Торонто, чтобы работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.