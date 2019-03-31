В матче 21-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

В составе черно-зеленых дубль на 55-й и 70-й минутах оформил Магомед-Шапи Сулейманов с передач Ивана Игнатьева и Маурисио Перрейры. Еще по мячу забили Вандерсон с передачи Виктора Классона на 18-й минуте, сам Классон на 38-й минуте с пенальти и Иван Игнатьев с передачи Перрейры на 67-й минуте.

После 21 матча команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

«Анжи» располагается на третьем с конца, 14-м, месте в чемпионате, имея в активе 18 баллов.

Следующий матч черно-зеленые проведут 6 апреля дома против «Крыльев Советов», «Анжи» в этот же день дома примет московское «Динамо».