Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».

По словам Адиева, после таких матчей комментарии излишни. Он отметил, что «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, а его план на игру не сработал. Адиев считает, что после таких игр тренер должен подать в отставку.

Тренер, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что он был несостоятелен, как тренер, поэтому принял решение уйти в отставку.

Напомним, в матче 21-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

В составе черно-зеленых дубль на 55-й и 70-й минутах оформил Магомед-Шапи Сулейманов с передач Ивана Игнатьева и Маурисио Перрейры. Еще по мячу забили Вандерсон с передачи Виктора Классона на 18-й минуте, сам Классон на 38-й минуте с пенальти и Иван Игнатьев с передачи Перрейры на 67-й минуте.