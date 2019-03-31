Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе омичей над «Салаватом Юлаевым» (4:1).

По словам Хартли, это командная победа, потому что все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь. Он отметил, что одно удовольствие тренировать такую команду, и теперь «Авангард» едет в Уфу с хорошим настроением.

Канадец добавил, «Авангарду» повезло, что Алексей Емелин, получивший удар в голову, такой сильный.

«Как лошадь. Если так играть дальше, кто-то угодит в инвалидное кресло. Посмотрим, какое наказание получит Хартикайнен», — сказал тренер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он также не смог сказать, сыграют ли в следующих матчах Михеев и Зернов.

Напомним, во втором матче финальной серии Восточной конференции омский «Авангард» в Балашихе одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1.

В составе победившей команды по шайбе забросили Сергей Широков на 34-й минуте, Тейлор Бек на 47-й минуте, Кирилл Семенов на 56-й минуте и Алексей Емелин на 60-й минуте.

У «Салавата» единственную шайбу забросил Владимир Ткачев на 4-й минуте.