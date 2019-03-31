Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился мнением о возможной отставке главного тренера команды Магомеда Адиева.

По словам Кадиева, он поговорит с Адиевым.

«Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру», — сказал президент «Анжи», слова которого приводит телеканал «360».

Он отметил, надо понимать, что «Анжи» играл с «Краснодаром», который является крепкой командой.

Ранее Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».

По словам Адиева, после таких матчей комментарии излишни. Он отметил, что «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, а его план на игру не сработал. Адиев считает, что после таких игр тренер должен подать в отставку.

Напомним, в матче 21-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.