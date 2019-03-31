Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, зачем поцеловал Ярослава Ракицкого перед штрафным ударом.

«Помню ли, как Блан целовал лысину Бартеза? Да, я то же самое сказал Ярославу, что это на удачу», — сказал Оздоев. Он отметил, изначально игроки хотели, чтобы Дриусси пробивал штрафной, но потом подошел Ракицкий и сказал, что он уверен, что забьет.

«Я ему сказал: «Ну, тогда давай на удачу, как Лоран Блан». И поэтому он и положил куда надо. Надеюсь, что штрафные у нас будут постоянно, Ярик будет исполнять их так же», — добавил Оздоев, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Напомним, петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Счет в матче — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, сейчас в активе подопечных Сергея Семака 44 очка, отрыв от преследователей в таблице составляет шесть очков.