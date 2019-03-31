Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Миронова стала чемпионкой России в масс-старте

Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени. Девушкам предстояло преодолеть 12,5 километров и отстрелять на четырех огневых рубежах.

Седова стала чемпионкой России в скиатлоне

Лыжница Анастасия Седова выиграла соревнования в женском скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в пос. Кононовское, Архангельской области. Спортсменкам необходимо было преодолеть дистанцию в 15 километров: 7,5 км классическим стилем, и еще 7,5 км свободным.

Червоткин победил в скиатлоне на чемпионате России

Российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмены бежали дистанцию в 30 километров, из них 15 км — классическим стилем, 15 км — свободным.

Семаков стал чемпионом России по биатлону в масс-старте

Российский биатлонист Владимир Семаков выиграл гонку с общего старта на чемпионате страны в Тюмени. На трассу гонки вышло 24 участника. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 15 километров и отстрелять на четырех огневых рубежах.

«Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 3:1

Петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21 тура чемпионата России по футболу. Счет в матче 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Уфа» в первом матче Евсеева отобрала очки у ЦСКА

В матче 21-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с башкирской «Уфой» со счетом 2:2.

«Авангард» снова обыграл «Салават», серия переезжает в Уфу

Во втором матче финальной серии Восточной конференции омский «Авангард» в Балашихе одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

«Краснодар» разгромил «Анжи», Магомед-Шапи Сулейманов оформил дубль

В матче 21-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».