Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» рассказал о своем отношении к тому, что матчи команды посещают знаменитости.

По словам Семенова, когда он забил третий гол, почувствовал положительные эмоции, хорошо, что забил.

«Бузовой не было на матче? Но мы на это не смотрим, кто пришел, а кто – нет. К нам много знаменитостей ходит», — сказал Семенов.

Хоккеист добавил, здорово, что Александр Самедов говорит, что следит за «Авангардом».

«Кого бы из артистов хотел увидеть на нашей арене? Все российские артисты – мои любимые», — отметил Семенов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, во втором матче финальной серии Восточной конференции омский «Авангард» в Балашихе одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1.

В составе победившей команды по шайбе забросили Сергей Широков на 34-й минуте, Тейлор Бек на 47-й минуте, Кирилл Семенов на 56-й минуте и Алексей Емелин на 60-й минуте.

У «Салавата» единственную шайбу забросил Владимир Ткачев на 4-й минуте.