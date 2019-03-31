Ирландский боец, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, который объявил на днях об уходе из смешанных единоборств, вызвал на бой американского актера Марка Уолберга.

В своем Twitter Макгрегор написал, что решил вызвать «голливудскую актрису» Марка Уолберга.

«Бой на все акции», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Отметим, Марку Уолбергу принадлежит часть акций промоушена UFC.

Ранее ирландский боец смешанного стиля оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова, припомнив ему потасовку после боя 6 октября за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.