Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением о перспективах своей команды в чемпионской гонке.

Классон не видит смысла говорить о том, выбыл ли «Краснодар» из чемпионской гонки, потому что у команды впереди ещё девять игр, и «Краснодар» играет не хуже «Зенита», к тому же черно-зеленым предстоит встреча с «Зенитом», очень важно обыгрывать их дома. Швед считает, что эта игра может изменить многое, но для этого необходимо показать хороший результат в оставшихся матчах.

Классон отметил, что «Краснодар» не ставит задачу стать чемпионами. Задача «Краснодара» — качественно провести все игры.

«Уровень «Краснодара» соответствует чемпионскому, но ещё рано говорить о первом месте, впереди много работы», — сказал Классон, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 21-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

В составе черно-зеленых дубль на 55-й и 70-й минутах оформил Магомед-Шапи Сулейманов с передач Ивана Игнатьева и Маурисио Перрейры. Еще по мячу забили Вандерсон с передачи Виктора Классона на 18-й минуте, сам Классон на 38-й минуте с пенальти и Иван Игнатьев с передачи Перрейры на 67-й минуте.

После 21 матча команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.