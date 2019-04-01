В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержали разгромную победу над «Филадельфией Флайерс» со счетом 3:0.

В составе «Рейнджерс» по шайбе забросили Павел Бучневич на 17-й минуте, Райан Стром на 20-й минуте и Брейди Скжей 48-й минуте.

Отметим, что российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и оформил второй шатаут в текущем сезоне.

После 79 матчей «Филадельфия» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 82 очками. «Нью-Йорк Рейнджерс» располагаются на 12-й строчке после 78 встреч, имея в активе 75 баллов.

Следующий матч «Филадельфия» проведет 3 апреля против «Далласа» на выезде, «Рейнджерс» одним днемранее в гостях сыграют с «Нью-Джерси Девилз».