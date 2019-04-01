Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира. Это уже третье поражение подряд на старте соревнований для сборной нашей страны.

Матч закончился со счетом 9:7 в пользу Швейцарии. Сборная России на этом чемпионате мира выступает в следующем составе: скип Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб.

Ранее россияне уступили шотландцам со счетом 8:2, во втором матче турнира сборную России разгромила Канада со счетом 11:3.

Турнир проводится с 30 марта по 7 апреля в г. Летбридж, Альберта, Канада. Всего в соревнованиях участвуют 13 сборных команд. Россия квалифицировалась на чемпионат мира благодаря тому, что вошла в семерку лучших команд Европы на ЧЕ-2018.