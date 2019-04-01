Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поведал, зачем он выпустил своего сына Люку в основном составе матче чемпионата Испании по футболу против «Уэски». Комментарии специалиста опубликовал официальный сайт «Реала».

Зидан заявил, что у первого вратаря команды Тибо Куртуа было недомогание, а его сменщику Кейлору Навасу дали отдохнуть после игры за сборную Коста-Рики. Люка — третий вратарь команды, поэтому его появление на поле закономерно. «Я хотел дать ему возможность сегодня, и все прошло хорошо. Он вышел не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала», — заявил Зинедин Зидан, добавив, что у Люки есть характер и он достаточно зрелый игрок.

Напомним, встреча «Реала» и «Уэски» завершилась победой сливочных с результатом 3:2, автором победного гола стал Карим Бензема.