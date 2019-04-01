Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров дал комментарий по поводу финансовых трудностей махачкалинского «Анжи» в нынешнем сезоне РПЛ.

В прямом эфире телеканала «Матч Премьер» Быстров заявил, что ситуация футболистов очень тяжелая, необходимо кормить семью, детей. «Все говорят, что футболисты получают много, но никто не говорит про первую, вторую лигу. Там игроки получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты», — заявил эксперт, раньше выступавший в том числе и за «Анжи».

В матче 21 тура чемпионата России по футболу «Анжи» уступил на выезде «Краснодару» со счетом 0:5. На игру команда добиралась долгим путем в целых экономии: изначально футболисты полетели рейсовым самолетом до Ростова-на-Дону, а затем добирались до Краснодара на автобусе.

Главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев после матча подал в отставку.