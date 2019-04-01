Хоккейный клуб «Калгари Флэймс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» и стал победителем в таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Калгари».

Встреча прошла на арене «SAP Center» в Сан-Хосе. В первом периоде гости забросили три шайбы: голы на счету Монахэна, Янковски и Праута. Однако, счет открыл нападающий «Шаркс» Майер. Второй период также остался за хоккеистами «Калгари»: четвертую шайбу забросил Баклунд. В третьей двадцатиминутке «Сан-Хосе» мог отыграться, но сил хватило лишь на две шайбы, в то время как «Калгари» забросил ещё одну и спокойно завершил встречу. Отличились Кутюр, Фролик и Лабанк.

Хозяева льда заработали в общей сложности 22 минуты штрафа, в то время, как игроки «Калгари» ограничились лишь четырьмя.

«Флэймс» в четвертый раз за историю клуба становится первым в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона. Ранее «Калгари» побеждал на Западе трижды подряд: в 1988, 1989 и 1990 годах.