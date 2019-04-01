Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов поделился впечатлениями от матча 21 тура чемпионата России по футболу с махачкалинским «Анжи«. Напомним, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «быков», а Шапи-Сулейманов забил два гола.

Шапи-Сулейманов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что команда не недооценила соперника и подошла к матчу со всей серьезностью, поэтому результат закономерен. Форварду было приятно сделать дубль за основную команду «Краснодара«, однако, останавливаться не стоит: «Но надо двигаться дальше. Надо делать первый хет-трик за основу».

«Мы ни в одном матче не вышли с опущенными головами и провели их достойно», — заявил Шапи-Сулейманов, вспомнив о серии «Краснодара» без побед во второй половине сезона.

Ранее Nevasport писал о том, что Магомед Шапи-Сулейманов и Иван Игнатьев обновили контракты с клубом.