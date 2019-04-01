Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, что его бомбардирский результат в регулярном чемпионате НХЛ его не устраивает.

В текущем сезоне нападающий «Блюз» забросил в ворота соперников тридцать шайб. «Разумеется, мне нужно забивать больше», — заявил Тарасенко в интервью порталу «Известия», добавив, что 30 голов — не самый хороший результат для него. Однако, сейчас он старается концентрироваться на командной игре и не думать о личных достижениях, поскольку начало сезона было ужасным для всех игроков — долгое время «Сент-Луис» занимал последнее место в таблице.

Напомним, «Сент-Луис» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ благодаря победе над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3:2. В прошлом году команда Владимира Тарасенко не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли.