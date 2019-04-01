Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский помог своему клубу обыграть «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Коламбуса».

По воротам Бобровского «Сэйбрз» нанесли 38 бросков, однако российский вратарь оставил ворота «Коламбуса» в неприкосновенности. Это уже его девятый шатаут в сезоне и третий — за последние пять игр в НХЛ. Теперь Бобровский занимает первое место в лиге, он обогнал голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри, у которого восемь сухих матчей.

Шайбы в ворота «Баффало» забросили Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьоркстранд, Ник Фолиньо и Джош Андерсон. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями в матче не отметился.

«Коламбус» одержал пятую победу подряд, до конца регулярного чемпионата остается ещё три игры.