Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о матче 21 тура чемпионата России по футболу против «Оренбурга». Слова футболиста приводит портал Чемпионат.com.

Нобоа заявил, что в первом тайме «Оренбург» хорошо сыграл в обороне: «У них был один момент и один гол». Вторая половина встречи, по мнению Нобоа, удалась «Зениту» лучше, чем первая, футболистам очень помогла речь главного тренера Сергея Семака: «Он сказал, что нужно прессинговать и выигрывать, хоть это очень сложная игра. Все соперники, находящиеся позади нас в турнирной таблице, победили».

Напомним, вчера, 31 марта, «Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 и сохранил пятиочковое преимущество от первого места в таблице Российской Премьер-лиги. Все голы «сине-бело-голубые» забили во втором тайме.