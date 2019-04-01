Российский голкипер Сергей Бобровский показывает чудеса вратарского мастерства в матчах Национальной хоккейной лиги: он оформил уже третий шатаут подряд, ставший при этом девятым в сезоне. Этот результат стал лучшим сезонным среди вратарей НХЛ. В матче «Коламбуса» против «Баффало» Бобровский отразил 38 бросков из 38, а его команда разгромила соперника со счетом 4:0. Бобровский – пример вратаря, который играет до конца: при счете 4:0 во время осады своих ворот он отразил один из бросков маской. Та не выдержала накала, слетела и укатилась в ворота.

Однако Сергей далеко не всегда был столь успешен. В прошлом сезоне он провел меньше сухих матчей – всего пять за 65 игр НХЛ, а голов пропустил на 11 больше – 158 против 147. Однако «Коламбусу» еще предстоят три встречи регулярного чемпионата и матчи плей-офф Кубка Стенли. Куда хуже дела Бобровского обстояли в дебютном сезоне за «Филадельфию», когда россиянин при 54 проведенных матчах не сделал ни одного шатаута.

В «Флайерс» Бобровский попал после четырех лет в родном новокузнецком «Металлурге», который в то время еще играл в российском чемпионате. Из команды-аутсайдера лиги Бобровский умудрился попасть в состав команды на Матч звезд Суперлиги. Бобровский никогда не выходил на драфт, и с «Филадельфией» подписал контракт после того, как у него истек контракт с «Металлургом».

После дебютного сезона в НХЛ вратарь был обменян в «Коламбус», откуда его отдали в аренду петербургскому СКА. После года в армейском клубе Бобровский вернулся, стал сильнее и на равных конкурировал со Стивом Мэйсоном. С канадцем они получали примерно одинаковое количество игрового времени, а в марте сезона-2013/14 «Коламбус» выдал рекордную для клуба серию матчей с набранными очками. В воротах «Блю Джекетс» при этом постоянно играл Бобровский. По итогам того сезона клуб не пробился в плей-офф, но голкипер смог получить индивидуальный трофей Везина Трофи, который выдается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Зимой 2015 года «Коламбус» продлил контракт с Бобровским до конца сезона-2018/2019. Сумма соглашения — около 30 миллионов долларов. Таким образом, средняя зарплата Боба за сезон составляет 7,425 миллионов долларов. Среди российских хоккеистов вратарь занимает пятое место, уступая только Овечкину ($9,54 млн), Малкину ($9,5 млн), Кузнецову ($7,8 млн) и Тарасенко ($7,5 млн). При этом Бобровскому платят больше, чем Ковальчуку ($6,25 млн), Радулову ($6,25 млн) и Панарину ($6 млн). А из сильных российских вратарей после Бобровского самый высокооплачиваемый — Семен Варламов из «Колорадо» со своими $5,9 млн.

Сезон 2016/17 Бобровский провел на потрясающем уровне, сделал семь шатаутов и внес большой вклад в выход «Коламбуса в плей-офф. В прошлом году Сергей установил несколько личных рекордов. Он сыграл в 65 матчах в стартовом составе, заняв третье место в Национальной хоккейной лиге после Кэма Тальбо и Фредерика Андерсена. Тем самым Бобровский провел на льду немногим меньше 4000 минут и занял второе место после Коннора Хеллебайка. «Коламбус» при этом занял четвертое место в регулярном чемпионате, но уступил в первом раунде плей-офф «Вашингтону».

Конечно, даже в этом сезоне у Сергея не все было идеально. Например, еще в прошлом году Боб пропустил целых восемь шайб от «Калгари». Стоит отдать ему должное — такие провалы бывают у россиянина крайне редко.

Сейчас за Бобровским объявлена охота – такой голкипер нужен всем. Чаще всего фамилия российского вратаря звучит в тандеме с его соотечественником из «Коламбуса» Артемием Панариным. Многие считают, что если уйдет один, за ним проследует и второй. Об этом говорили в зимнее межсезонье, и уход россиян, например, во «Флориду Пантерс» считался свершившимся фактом. Однако оба хоккеиста остались в «Коламбусе». Теперь вполне возможно, что и Панарин, и Бобровский просто дождутся истечения контрактов и летом будут выбирать команду себе по вкусу и уровню. Тем более теперь у хоккеистов один агент на двоих: Артемий после ухода от Дена Милстейна решил воспользоваться услугами агента Бобровского Пола Теофаноса.