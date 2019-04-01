Олимпийская чемпионка по биатлону Альбина Ахатова прокомментировала выступления членов сборной России на чемпионате страны в Тюмени. Слова бывшей спортсменки приводит портал «Известия».

По мнению Ахатовой, несмотря на сложную ветровую обстановку, «сборники» допустили слишком много промахов в гонках. «Я болела за Евгения Гараничева, но он опять не справился со стрельбой», — сказала олимпийская чемпионка, добавив, что о причинах лучше спросить самого спортсмена. «По всей видимости, у него нет внутреннего спокойствия», — заявила Ахатова.

Александр Логинов, как и Гараничев, был нестабилен в стрельбе, как считает экс-биатлонистка. «Все думали, что именно они будут бороться за победу в масс-старте, а в итоге они разыграли только бронзу», — заключила Ахатова.

Напомним, Евгений Гараничев мог выиграть масс-старт на чемпионате России по биатлону, но на последнем рубеже допустил три промаха и проиграл в споре за третье итоговое место партнеру по сборной Александру Логинову.