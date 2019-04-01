Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступления в сезоне фигуристки Алины Загитовой. О прошедшем турнире в Сайтаме специалист рассказал в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

«Я знаю, что Алине очень тяжело давалась подготовка, у нее не было никакой мотивации», — заявил Жулин, упомянув, что говорил об этом с тренером Загитовой Этери Тутберидзе. Помимо отсутствия мотивации подготовку нарушали и жизненные моменты.

По словам Жулина, только за месяц до турнира в Сайтаме Загитова собрала все элементы в программах и начала нормально работать: «Я был очень рад, что она выиграла с очень достойным прокатом. Я смотрел все тренировки – она была в блестящей форме».

Напомним, на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова блестяще исполнила обе программы и стала обладательницей золота.