Российский вратарь хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский может сменить прописку в НХЛ и перебраться в команду «Флорида Пантерз«. Об этом сообщает канадский хоккейный аналитик и инсайдер Ник Кипреос.

По словам Кипреоса, «Флорида» намерена подписать нового голкипера, поскольку нынешний вратарь «пантер» Роберто Луонго испытывает проблемы со здоровьем. На этой неделе 4 апреля ему исполнится 40 лет, и канадский страж ворот может завершить карьеру.

Сергей Бобровский — основная кандидатура на замену Луонго, которую рассматривает руководство «Пантерз».

Напомним, контракт Сергея Бобровского с «Коламбус Блю Джекетс» заканчивается летом 2019 года, после чего хоккеист станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб лиги, если его контракт не превысит потолок зарплат.

В последнем матче «Коламбуса» против «Баффало» Бобровский оформил девятый шатаут в сезоне и вышел на первое место в лиге по количеству «сухих» матчей.