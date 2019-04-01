Букмекеры назвали фаворита третьей встречи СКА и ЦСКА в серии плей-офф Кубка Гагарина.

По мнению аналитиков, больше шансов на победу у питерских армейцев: вероятность их выигрыша оценивают в 40 процентов. Чуть меньше шансов победить в основное время у москвичей, победа ЦСКА свершится с вероятностью в 35 процентов. Ничья по итогам 60 минут игры — самый менее вероятный исход встречи (25%). Также букмекерские конторы считают, что матч вряд ли выйдет результативным и хоккеисты обеих команд вряд ли забьют более четырех шайб за всю игру.

Две предыдущие игры против московских армейцев на их льду хоккеисты СКА проиграли, теперь подопечным Ильи Воробьева необходимо отыгрываться со счета 0:2.

Напомним, третья игра финала Западной Конференции КХЛ между СКА и ЦСКА состоится сегодня, 1 апреля, в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.