Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал работу организации в минувшем соревновательном сезоне. Слова главы СБР приводит агентство ТАСС.

Драчев заявил, что работе Союза в этом сезоне можно поставить оценку «хорошо». «В целом год прошел удачно», — сказал президент СБР, добавив, что такое же мнение и у члена правления союза Владимира Якушева.

«Но есть и определенные минусы, мы понимаем, что всего сразу не изменить. Много работы проделано, но впереди еще больше», — заявил Драчев, намекнув на многочисленные скандалы, произошедшие в сборной из-за плохой организации работы.

Напомним, в этом сезоне сборная России завоевала три медали на чемпионате мира по биатлону: два серебра принесли в копилку команды Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов, также команда заняла третье место в эстафетной гонке. Российская биатлонистка Евгения Павлова стала лучшим новичком сезона по мнению IBU.