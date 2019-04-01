Лыжницу сборной Швеции Фриду Карлссон завалили негативными комментариями в соцсетях российские любители лыжных гонок. Об этом спортсменка рассказала шведскому порталу Expressen.

Как сообщила Карлссон, причина такой травли — столкновение лыжницы с россиянкой Юлией Белоруковой во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Квебеке. Карлссон угодила Белоруковой палкой в лицо, за что та ударила Фриду по ней и была дисквалифицирована.

«Такая техника не только у меня. Так просто совпало, что Белорукова оказалась позади меня и получила удар», — прокомментировала эпизод шведская лыжница, добавив, что на комментарии русских фанатов она не обратила особого внимания.

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Карлссон заняла 40-е место, Юлия Белорукова стала 8-ой.