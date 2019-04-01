Российский фигурист, участник Олимпийских игр в Пхёнчхане Дмитрий Алиев примет участие в военных сборах перед следующим соревновательным сезоном. Об этом заявил его тренер Евгений Рукавицын в интервью агентству ТАСС.

По словам Рукавицына, минувший сезон для Алиева сложился не совсем удачно. «Сейчас для меня, как тренера, главная задача — сделать так, чтобы Дима подошел к работе в межсезонье с желанием тренироваться и головой, свободной от негативных мыслей», — заявил наставник фигуриста.

В мае Алиева ждет весенний призыв в армию, какое-то время, как сообщает тренер, он проведет в части, а уже в июне поедет на первый двухнедельный сбор в Италию. Перед отъездом на военные сборы тренер даст Алиеву отдохнуть и восстановиться.

Напомним, в этом сезоне на чемпионате России Дмитрий Алиев показал пятый результат, а на финале Кубка России занял девятое место.