Весенний праздник «Выходи гулять» организовал в минувшую субботу Центр спорта Калининского района.
В программе были выступления со сцены, спортивные соревнования для взрослых и детей.
Мероприятие проходило по адресу проспект Культуры 27, корпус 3.
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Весенний праздник «Выходи гулять» организовал в минувшую субботу Центр спорта Калининского района.
В программе были выступления со сцены, спортивные соревнования для взрослых и детей.
Мероприятие проходило по адресу проспект Культуры 27, корпус 3.