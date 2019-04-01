Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру рассказала о том, почему от неё скрывается муж и как он предал её, переписав их имущество на третьих лиц.

В интервью изданию «Комсомольская правда — Ростов» Кейру заявила, что муж уже месяц не выходит с ней на связь, никак её не поддерживает и не может объяснить, почему он переписал все их совместно нажитое имущество на свою мать и других людей. «Еще тогда в нашей квартире в Ростове-на-Дону, когда он прилетел со сборов, а я с отдыха, пыталась поговорить с ним. Но он не дал ни одного ответа, в прямом смысле убежал из дома и вел себя неадекватно. Он говорил: «Не подходи, я боюсь тебя. Ты меня побьешь!» И это беременной жене!» — рассказала экс-спортсменка.

Сейчас женщина находится на шестом месяце беременности, она оставила успешную карьеру баскетболистки ради семьи и материнства. В заключение Кейру уточнила, что ребенок будет рожден в браке, несмотря на сложившуюся ситуацию с Иваном Новосельцевым.